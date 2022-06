Il grande ritorno sull'erba di Matteo Berrettini (Di domenica 19 giugno 2022) sulla pagina Instagram di Matteo Berrettini si può ancora vedere il post del 29 marzo scorso, quando dal letto d'ospedale e con un sorriso tirato mostrava la mano destra ingessata dopo l'operazione cui si era dovuto sottoporre per risolvere i problemi che lo perseguitavano da tempo. Meno di tre mesi dopo eccolo lì, mentre solleva la coppa dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo il torneo del Queen's. LEGGI ANCHE: Matteo Berrettini: «Vincere è sempre meglio, ma certe sconfitte sono importanti»La forza mentale, la notorietà, la voglia di vincere e l'importanza di saper perdere. In un talk organizzato da Red Bull, il tennista azzurro si è soffermato sul momento magico che vive da mesi. In attesa di rivederlo in campo Due vittorie in una settimana La portata dell'impresa di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 19 giugno 2022)a pagina Instagram disi può ancora vedere il post del 29 marzo scorso, quando dal letto d'ospedale e con un sorriso tirato mostrava la mano destra ingessata dopo l'operazione cui si era dovuto sottoporre per risolvere i problemi che lo perseguitavano da tempo. Meno di tre mesi dopo eccolo lì, mentre solleva la coppa dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo il torneo del Queen's. LEGGI ANCHE:: «Vincere è sempre meglio, ma certe sconfitte sono importanti»La forza mentale, la notorietà, la voglia di vincere e l'importanza di saper perdere. In un talk organizzato da Red Bull, il tennista azzurro si è soffermato sul momento magico che vive da mesi. In attesa di rivederlo in campo Due vittorie in una settimana La portata dell'impresa di ...

Pubblicità

acmilan : Si sono chiuse ieri le #LBAFinals: complimenti a @OlimpiaMI1936, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Cam… - teatrolafenice : Gli applausi a Fabio Biondi e alla nostra Orchestra che stasera hanno interpretato Vivaldi e Haydn. Un grande ritor… - RadioAirplay_it : AMA è il singolo che sancisce il grande ritorno di @RamazzottiEros, uno degli artisti italiani più amati a livello… - kiara86769608 : RT @GiovanniPaglia: In Francia perde Macron e vince la sinistra. Poi ci sono troppi fascisti in Parlamento, ma sempre meno che in Italia. Q… - Rosyfree74 : RT @GiovanniPaglia: In Francia perde Macron e vince la sinistra. Poi ci sono troppi fascisti in Parlamento, ma sempre meno che in Italia. Q… -