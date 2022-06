Higuain ha ancora fame: 'Non sono stanco di giocare' (Di domenica 19 giugno 2022) MIAMI (USA) - "Se mi guardo indietro mi viene la pelle d'oca , ma ancora non mi sono stancato di giocare" . Parla così Gonzalo Higuain in un'intervista ai canali ufficiali dell' Inter Miami , club ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) MIAMI (USA) - "Se mi guardo indietro mi viene la pelle d'oca , manon mistancato di" . Parla così Gonzaloin un'intervista ai canali ufficiali dell' Inter Miami , club ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Higuain ha ancora fame: 'Non sono stanco di giocare': L'argentino ex #Napoli si è 'confessato' sui canali ufficial… - napolista : #Higuain: «Non mi sono ancora stancato di giocare a calcio» Ai canali ufficiali dell’Inter Miami: «Se mi guardo in… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER MIAMI - Higuain: 'Ancora non mi sono stancato di giocare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER MIAMI - Higuain: 'Ancora non mi sono stancato di giocare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER MIAMI - Higuain: 'Ancora non mi sono stancato di giocare' -