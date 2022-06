Dybala Inter, chiusura in dubbio? Lukaku e non solo: cosa blocca l’affare (Di domenica 19 giugno 2022) Dybala Inter, in dubbio la chiusura tra l’argentino e il club nerazzurro? Lukaku e non solo, ecco perchè non c’è l’annuncio L’Inter sta per chiudere l’affare per riportare Lukaku in nerazzurro. Resta da capire, però, se il belga sarà l’unico rinforzo in avanti. In base a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, per Dybala molto dipenderà dalla volontà di Marotta e della dirigenza Interista di voler compiere un passo in avanti verso le richieste dell’argentino, con cui ancora non c’è una vera e propria intesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022), inlatra l’argentino e il club nerazzurro?e non, ecco perchè non c’è l’annuncio L’sta per chiudereper riportarein nerazzurro. Resta da capire, però, se il belga sarà l’unico rinforzo in avanti. In base a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, permolto dipenderà dalla volontà di Marotta e della dirigenzaista di voler compiere un passo in avanti verso le richieste dell’argentino, con cui ancora non c’è una vera e propria intesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

