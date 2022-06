Charles Leclerc: ecco perché non ha vinto | Spunta il video retroscena (Di domenica 19 giugno 2022) Le ultime gare sono state avare di soddisfazioni per il pilota monegasco e per i tifosi della Ferrari. Problematiche tecniche, ma forse non solo Non è un momento esaltante per Charles Leclerc e la Ferrari. Il pilota monegasco aveva iniziato benissimo la stagione con il Cavallino Rampante, facendo sperare i tifosi di essere in grado di riportare la Ferrari ai fasti di un tempo. Ma le ultime settimane hanno segnato un brusco ritorno alla realtà. E forse siamo in grado di svelarvi perché… Leclerc affranto (web source)24enne, pilota originario del Principato di Monaco. Attualmente sta vestendo i colori della Ferrari. Campione della GP3 2016 e della Formula 2 2017, ha fatto parte dal 2016 al 2018 della Ferrari Driver Academy e nel 2018 ha corso in Formula 1 per la Sauber, passando dal 2019 in forza alla scuderia ... Leggi su newstv (Di domenica 19 giugno 2022) Le ultime gare sono state avare di soddisfazioni per il pilota monegasco e per i tifosi della Ferrari. Problematiche tecniche, ma forse non solo Non è un momento esaltante pere la Ferrari. Il pilota monegasco aveva iniziato benissimo la stagione con il Cavallino Rampante, facendo sperare i tifosi di essere in grado di riportare la Ferrari ai fasti di un tempo. Ma le ultime settimane hanno segnato un brusco ritorno alla realtà. E forse siamo in grado di svelarviaffranto (web source)24enne, pilota originario del Principato di Monaco. Attualmente sta vestendo i colori della Ferrari. Campione della GP3 2016 e della Formula 2 2017, ha fatto parte dal 2016 al 2018 della Ferrari Driver Academy e nel 2018 ha corso in Formula 1 per la Sauber, passando dal 2019 in forza alla scuderia ...

