Arma in lutto | morto in incidente Lorenzo Mosto | luogotenente dei Carabinieri

Pubblicità

infoitinterno : Arma in lutto, morto in incidente il luogotenente dei Carabinieri Lorenzo Mosto - infoitinterno : Lutto nell'Arma dei Carabinieri, si è spento il Generale Francesco Ferace - infoitinterno : Lutto nell'arma dei carabinieri, si è spento il generale Francesco Ferace - CDNewsCalabria : Lutto nell’arma dei carabinieri, si è spento il generale Francesco Ferace - faustomaroccia : NapoliToday: Lutto nell'arma dei carabinieri, si è spento il generale Francesco Ferace. -

Si sono levati in volo gli elicotteri dell', giunti da Bari. Alla fine è stata localizzata la ... Il sindaco di Novoli, Marco De Luca, ha annunciato ilcittadino nel giorno delle esequie che ...Graveper l'dei Carabinieri. Un drammatico incidente stradale ha coinvolto e ucciso il Luogotenente dei Carabinier i Lorenzo Mosto , comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano, in ...Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare Era il Luogotenente Lorenzo Mosto, alla guida della stazione dell'Arma di Fiorano Modenese. Il comand ...Incidente mortale, intorno alle 14 a Castellarano, nel comprensorio ceramico Reggiano. A perdere la vita un motociclista 57enne, il luogotenente Lorenzo Mosto, ...