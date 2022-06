Tragedia in volo a Reggio Emilia: si intrecciano i loro paracadute e due esperti si schiantano al suolo (Di sabato 18 giugno 2022) La morte arriva in volo, e travolge due paracadutisti, Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, rispettivamente di 54 e 35 anni, che hanno perso la vita cadendo al suolo da un’altezza di circa cinquanta metri. Il dramma dopo il lancio, dopo la partenza dal Campovolo di Reggio Emilia e il salto nel vuoto. Un dramma che si è consumato definitivamente sul punto in cui le leggi della fisica e il mistero della morte hanno messo fine alla corsa nei cieli: sul terreno dove i due paracadute si sono intrecciati, e i due paracadutisti sono precipitati al suolo. Tragedia in volo a Reggio Emilia: si intrecciano i loro paracadute e si schiantano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) La morte arriva in, e travolge due paracadutisti, Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, rispettivamente di 54 e 35 anni, che hanno perso la vita cadendo alda un’altezza di circa cinquanta metri. Il dramma dopo il lancio, dopo la partenza dal Campodie il salto nel vuoto. Un dramma che si è consumato definitivamente sul punto in cui le leggi della fisica e il mistero della morte hanno messo fine alla corsa nei cieli: sul terreno dove i duesi sono intrecciati, e i due paracadutisti sono precipitati alin: sie si...

Pubblicità

wayvlovebott : jaehyun sarà esausto secondo me se vede qualcuno che non è del suo staff avvicinarsi è tragedia (e lo capisco chi v… - MAKEFREEUS : @robertomeneghe2 @meb Sì, devono farlo quei furbi che approfittano della tragedia di uno sprovveduto per attaccare… - GigiPadovani : Ricordo bene la tragedia, ero in volo dal Sud a Torino, credo, e il comandante ci disse: purtroppo Alfredino è mort… - Maryljacb : RT @CancAtomic: Putin ha pagato il volo a Salvini e tutti ne stanno facendo una tragedia oddio! Ma andate a fare in culo! La #Casellati ha… - Francescaeffe3 : RT @CancAtomic: Putin ha pagato il volo a Salvini e tutti ne stanno facendo una tragedia oddio! Ma andate a fare in culo! La #Casellati ha… -