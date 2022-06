Tennis | Sinner a Eastbourne con il nuovo ' super coach' Cahill

(Di sabato 18 giugno 2022) Londra, 18 giu. (Adnkronos) - Jannikha scelto il suo. Si tratta dell'australiano Darrenche in passato ha lavorato conti come Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep tutti portati p riportati al numero uno.è già adoveprenderà parte al suo primo torneo della stagione su erba in vista di Wimbledon, dopo il ritiro dal Roland Garros e dopo aver saltato il torneo di Halle di questa settimana. Dopo il divorzio con Riccardo Piatti, avvenuto a inizio anno, e dopo il passaggio a Simone Vagnozzi, exdi Cecchinato, prosegue la rivoluzione dello staff di. Sono, infatti, anche arrivati unfisioterapista (Jerome Bianchi) e un ...

Di sicuro Cahill è molto competente sul versante delle tecniche legate al servizio e al gioco a volo ma l'idea del team di Sinner è quella di guardare insieme a lui a medio - lungo termine, verso l'obbiettivo della scalata alla classifica mondiale.