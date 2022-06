Tante sagre, festa della musica e cascate: il week-end in provincia (Di sabato 18 giugno 2022) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Tante sagre in varie località, la festa della musica a Romano di Lombardia e l’apertura delle cascate del Serio. Da annotare, inoltre, il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce ad Albino, le proposte di Biblofestival e tanto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 18 e domenica 19 giugno. ALBINO – Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce BAGNATICA – festa degli Alpini a Bagnatica BOLTIERE – festa dell’oratorio a Boltiere BONATE SOTTO – A Biblofestival “Rapa Rules”, un clown moderno CAPRINO BERGAMASCO – Cucina, musica e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccanoin varie località, laa Romano di Lombardia e l’apertura delledel Serio. Da annotare, inoltre, il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce ad Albino, le proposte di Biblofestival e tanto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 18 e domenica 19 giugno. ALBINO – Ad Albino torna il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce BAGNATICA –degli Alpini a Bagnatica BOLTIERE –dell’oratorio a Boltiere BONATE SOTTO – A Biblofestival “Rapa Rules”, un clown moderno CAPRINO BERGAMASCO – Cucina,e ...

