Sconto benzina e gasolio di 25 centesimi al litro | Salvini | “Confermarlo per tutta l’estate”

ROMA – "Sconto benzina e gasolio di 25 centesimi al litro, per la Lega fondamentale Confermarlo per tutta l'estate, ci aspettiamo decreto del governo entro giugno". E' quanto scrive sui suoi canali social il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), a proposito della proroga dello Sconto di 25 centesimi al litro su benzina e gasolio. L'articolo L'Opinionista.

