(Di sabato 18 giugno 2022) Un, di cui non è ancora nota l'età, è ricoverato all'ospedale San Camillo didopo essere stato trasportato d'urgenza in codice rosso dal 118. Il giovane èto da...

Pubblicità

leggoit : #roma choc, ragazzo precipita dal #ponte sisto: salvato dai vigili del fuoco, è gravissimo - tur_ste : RT @TV7Benevento: Giovanni Allevi choc: 'Ho un mieloma, devo curarmi'. Annullato il tour estivo - - TV7Benevento : Giovanni Allevi choc: 'Ho un mieloma, devo curarmi'. Annullato il tour estivo - - TV7Benevento : Giovanni Allevi choc: 'Ho un mieloma, devo curarmi'. Annullato il tour estivo - - infoitinterno : Roma, incidente choc sull'Appia: moto avvolta dalle fiamme dopo lo schianto, un morto e un ferito grave -

leggo.it

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di: gli specialisti Saf si sono calati al centro del ponte con l'aiuto dell'autoscala per soccorrerlo. Stabilizzato sulla barella, è stato poi affidato alle ...La rivelazione del pianista e compositore sui social: 'La mia angoscia più grande è dare dolore alla mia famiglia'. Cancellate le prossime date del tour Estasi 2022, 18 giu. Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare 'lontano dal palco'. 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono ... Roma choc, ragazzo precipita dal Ponte Sisto: salvato dai vigili del fuoco, è gravissimo Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'età, è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato trasportato d'urgenza in codice rosso dal 118. Il giovane è precipitato da Ponte Sisto ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere ...