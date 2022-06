Pioggia, Leclerc in penalità e Perez in difficoltà: è la grande occasione di Carlos Sainz (Di sabato 18 giugno 2022) Nuvoloni neri in Canada e sulla Ferrari di Charles Leclerc. Nel nono appuntamento della stagione di Formula 1, c’è aria di nubifragio per un sabato che si prospetta emozionante e dove può succedere tutto ed il contrario di tutto. E poi c’è Charles Leclerc: il pilota monegasco subisce le conseguenze della rottura del motore di Baku ed è costretto a cambiare varie componenti della sua macchina che, per il momento, gli fruttano dieci posizioni di penalità. Ma potrebbero essere anche molto di più qualora il team decidesse di fare tabula rasa e concentrare tutte le penalità in un solo Gran Premio. Rendendo questo week-end una grande occasione per il suo compagno di squadra, ovvero Carlos Sainz. RISULTATI PROVE LIBERE 1 RISULTATI PROVE LIBERE 2 CHARLES ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Nuvoloni neri in Canada e sulla Ferrari di Charles. Nel nono appuntamento della stagione di Formula 1, c’è aria di nubifragio per un sabato che si prospetta emozionante e dove può succedere tutto ed il contrario di tutto. E poi c’è Charles: il pilota monegasco subisce le conseguenze della rottura del motore di Baku ed è costretto a cambiare varie componenti della sua macchina che, per il momento, gli fruttano dieci posizioni di. Ma potrebbero essere anche molto di più qualora il team decidesse di fare tabula rasa e concentrare tutte lein un solo Gran Premio. Rendendo questo week-end unaper il suo compagno di squadra, ovvero. RISULTATI PROVE LIBERE 1 RISULTATI PROVE LIBERE 2 CHARLES ...

Only_Leclerc : RT @deadlinex: E finisce anche la seconda sessione di libere con le canoniche prove di partenze. Al contrario di quanto anticipato da Ferra… - ManuBoniPH : Ma a @Charles_Leclerc conviene prendere penalità in questo GP e partire ultimo nel caso che il meteo per domenica p… - Nicola89144151 : @PaganoMattia Verstappen due decimi davanti a Sainz (che però ha sbagliato la chicane finale), poi Alonso (leggero)… - MS24OA : Alonso se sta con benzina senza cariche basse,considerando la variabile pioggia e la possibile penalità di leclerc,… - MS24OA : Leclerc con soft a 3 decimi da perez sulle media,ora più che mai si spera sulla pioggia per la gara #SkyMotori -