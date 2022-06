Pubblicità

Lo spagnolo della Suzuki è reduce da una frattura al polso CHEMNITZ (GERMANIA) - Alex Rins non parteciperà alla gara del Gran Premio di Germania. Il pilota spagnolo, reduce da una frattura al polso, è ...qualifiche, ma soprattuttogara per il pilota della Suzuki. "Non correrò il GP di Germania, sento ancora troppo dolore e non è sicuro per me e per gli altri", ha spiegato su Instagram ... Motomondiale: Niente Gp Germania per Rins, troppo dolore Lo spagnolo della Suzuki è reduce da una frattura al polso CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) - Alex Rins non parteciperà alla gara del Gran Premio ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Niente GP di Germania per Alex Rins. Al termine della terza sessione di prove libere sul circuito del Sachsenring, il ...