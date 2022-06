MotoGP, gara 19 giugno: orario, programma GP Germania 2022, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 18 giugno 2022) Manca sempre meno al via del Gran Premio di Germania, 10ma prova del Motomondiale 2022. La stagione continua senza sosta dal famoso impianto del Sachsenring, tracciato molto particolare che non ha eguali nel calendario. In attesa delle qualifiche ufficiali cresce l’attesa per un evento che si prospetta oltremodo interessante dopo il doubleheader che abbiamo vissuto al Mugello (Italia) e Barcellona (Spagna). Fabio Quartararo (Yamaha) è il leader del Mondiale al momento, padrone della situazione con 147 punti contro i 125 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Lo scorso anno ad imporsi fu l’iberico Marc Marquez (Honda), padrone della scena in una location che ha sempre gradito. Il centauro spagnolo tagliò il traguardo davanti al portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il già citato Quartararo. Il GP di Germania per quanto riguarda il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Manca sempre meno al via del Gran Premio di, 10ma prova del Motomondiale. La stagione continua senza sosta dal famoso impianto del Sachsenring, tracciato molto particolare che non ha eguali nel calendario. In attesa delle qualifiche ufficiali cresce l’attesa per un evento che si prospetta oltremodo interessante dopo il doubleheader che abbiamo vissuto al Mugello (Italia) e Barcellona (Spagna). Fabio Quartararo (Yamaha) è il leader del Mondiale al momento, padrone della situazione con 147 punti contro i 125 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Lo scorso anno ad imporsi fu l’iberico Marc Marquez (Honda), padrone della scena in una location che ha sempre gradito. Il centauro spagnolo tagliò il traguardo davanti al portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il già citato Quartararo. Il GP diper quanto riguarda il ...

Pubblicità

TeoBellan : Alex Rins non prosegue il weekend del #GermanGP, troppo dolore al posto sinistro fratturato a Montmelò. Cercherà d… - P300it : #MOTOGP | #GermanGP: @Rins42 ha deciso di rinunciare e di non correre la gara del #Sachsenring per il dolore al pol… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky #SkyMotori #MotoGP #SKyMotoGP - SkySportMotoGP : GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky #SkyMotori #MotoGP #SKyMotoGP - Lautaresque : @EItonMcCartney Stessa cosa che si capisce ad una gara di MotoGP, senza il maxischermo assolutamente nulla -