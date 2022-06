Manchester City, Guardiola pensa a Maresca come suo vice (Di sabato 18 giugno 2022) Enzo Maresca potrebbe diventare il nuovo vice di Pep Guardiola al Manchester City, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As”. L’ex centrocampista di Juve, Siviglia e Fiorentina andrebbe a sostituire Juanma Lillo, storico braccio destro di Guardiola, che ha accettato le sirene del Qatar, diventando il nuovo allenatore dell’Al-Sadd. Per Maresca, lo scorso anno protagonista di una breve e sfortunata avventura a Parma, si tratterebbe di un ritorno, avendo già allenato gli under 23 del City durante la stagione 2020-2021. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Enzopotrebbe diventare il nuovodi Pepal, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As”. L’ex centrocampista di Juve, Siviglia e Fiorentina andrebbe a sostituire Juanma Lillo, storico braccio destro di, che ha accettato le sirene del Qatar, diventando il nuovo allenatore dell’Al-Sadd. Per, lo scorso anno protagonista di una breve e sfortunata avventura a Parma, si tratterebbe di un ritorno, avendo già allenato gli under 23 deldurante la stagione 2020-2021. SportFace.

