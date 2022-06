Lavoro, più di un italiano su due vuole cambiarlo (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Una cosa è certa: dopo la pandemia, gli italiani hanno una gran voglia di cambiamento. A partire dal Lavoro. Un’occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale ed economico. Più della metà dei lavoratori del Belpaese (55%) desidera una nuova occupazione perché insoddisfatta di quella attuale e il 15% si è attivato per cercare un altro impiego. A descrivere il sentiment degli italiani e le evoluzioni in atto è l’indagine della Fondazione studi consulenti del Lavoro dal titolo ‘Italiani e Lavoro nell’anno della transizione’, condotta, in collaborazione con SWG. Un tema che sarà affrontato nel corso del Festival del Lavoro dal 23 al 25 giugno a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. Un fenomeno trasversale, diffuso non solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Una cosa è certa: dopo la pandemia, gli italiani hanno una gran voglia di cambiamento. A partire dal. Un’occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale ed economico. Più della metà dei lavoratori del Belpaese (55%) desidera una nuova occupazione perché insoddisfatta di quella attuale e il 15% si è attivato per cercare un altro impiego. A descrivere il sentiment degli italiani e le evoluzioni in atto è l’indagine della Fondazione studi consulenti deldal titolo ‘Italiani enell’anno della transizione’, condotta, in collaborazione con SWG. Un tema che sarà affrontato nel corso del Festival deldal 23 al 25 giugno a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. Un fenomeno trasversale, diffuso non solo ...

Pubblicità

romeoagresti : Nelle ultime ore c’è stato un primo vero contatto tra la #Juventus e l’entourage di #Ramsey: parti al lavoro per im… - pdnetwork : Per far crescere l'Italia, lottare contro la povertà e le diseguaglianze, proteggere l'ambiente. Per le donne e pe… - reportrai3 : -Quali sono i processi che rischiano di più con l’improcedibilità? -Gli omicidi colposi, quindi gli incidenti sul l… - Lidia_Undiemi : Va beh dopo il sadismo contro chi doveva farsi i tamponi perché non vaccinato, questo è un complimento. Ai lavorato… - Rainbow_sugar__ : RT @LaVeritaWeb: In dirittura d’arrivo un documento sulla discriminazione che chiede norme «per rendere più semplice il lavoro della polizi… -

Tom Hanks ha il morbo di Parkinson Un tabloid insinua problemi di salute per l'attore C'è molta curiosità nel vedere il lavoro fatto dall'attore Austin Butler che ha dovuto vestire gli ... La produzione è stata infatti fermata più volte e Tom Hanks , insieme alla moglie Rita Wilson , è ... SIAMO DAVVERO PIETOSI - Una mostra in omaggio a Cinico TV L'evento è l'anteprima di una mostra più ampia da realizzarsi nel 2023 (che racconterà attraverso una selezione di fotografie il lavoro artistico dei due registi palermitani Daniele Ciprí e Franco ... Adnkronos C'è molta curiosità nel vedere ilfatto dall'attore Austin Butler che ha dovuto vestire gli ... La produzione è stata infatti fermatavolte e Tom Hanks , insieme alla moglie Rita Wilson , è ...L'evento è l'anteprima di una mostraampia da realizzarsi nel 2023 (che racconterà attraverso una selezione di fotografie ilartistico dei due registi palermitani Daniele Ciprí e Franco ... Lavoro, più di un italiano su due vuole cambiarlo