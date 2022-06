L’altra stella (cadente). Perché ripensare il reddito di cittadinanza (Di sabato 18 giugno 2022) Credo di poter dire che il reddito di cittadinanza si sta configurando come il più grande progetto di diseducazione al lavoro, specie dei giovani, della storia repubblicana. Alcuni dati e poi vediamo come e Perché. Secondo gli ultimi dati relativi all’aprile del 2022 forniti dall’Inps i nuclei percettori di reddito o pensione di cittadinanza sono 1 milione e 191.394, di cui 783.924 al sud. Le persone coinvolte sono 2 milioni 649.465. L’importo medio è di 560,9 euro, visto che va da 458 euro per i single a 741 euro per gli appartenenti a famiglie numerose. Nel complesso il reddito di cittadinanza ha assorbito fino ad oggi più di 22 miliardi di risorse pubbliche. È noto in questo quadro che gli avviati a qualche forma di lavoro sono ben pochi. L’equivoco di fondo del ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022) Credo di poter dire che ildisi sta configurando come il più grande progetto di diseducazione al lavoro, specie dei giovani, della storia repubblicana. Alcuni dati e poi vediamo come e. Secondo gli ultimi dati relativi all’aprile del 2022 forniti dall’Inps i nuclei percettori dio pensione disono 1 milione e 191.394, di cui 783.924 al sud. Le persone coinvolte sono 2 milioni 649.465. L’importo medio è di 560,9 euro, visto che va da 458 euro per i single a 741 euro per gli appartenenti a famiglie numerose. Nel complesso ildiha assorbito fino ad oggi più di 22 miliardi di risorse pubbliche. È noto in questo quadro che gli avviati a qualche forma di lavoro sono ben pochi. L’equivoco di fondo del ...

