Inter Bremer, il Torino chiede 50 milioni: Milenkovic e Acerbi le alternative (Di sabato 18 giugno 2022) L’Inter vuole Bremer per sostituire la possibile partenza di Skriniar, il Torino chiede 50 milioni: Milenkovic e Acerbi le alternative L’Inter ha scelto il nome per la difesa avendo già l’accordo con il giocatore. Si tratta di Bremer su cui però il Torino vuole una cifra vicina ai 50 milioni. Valutazione alta da parte di Cairo, ma sono le condizioni dei granata. L’Inter sta studiando anche le alternative: il primo è Milenkovic che ha un costo di 15 milioni e che potrebbe intavolarsi con uno scambio con Sensi che piace alla Viola. Il secondo è Acerbi, ormai lontano dai progetti della Lazio. Lo riporta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) L’vuoleper sostituire la possibile partenza di Skriniar, il50leL’ha scelto il nome per la difesa avendo già l’accordo con il giocatore. Si tratta disu cui però ilvuole una cifra vicina ai 50. Valutazione alta da parte di Cairo, ma sono le condizioni dei granata. L’sta studiando anche le: il primo èche ha un costo di 15e che potrebbe intavolarsi con uno scambio con Sensi che piace alla Viola. Il secondo è, ormai lontano dai progetti della Lazio. Lo riporta ...

