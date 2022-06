Guerra in Ucraina, il Pentagono è pronto a inviare altri quattro lanciarazzi (Di sabato 18 giugno 2022) Guerra in Ucraina, non si vede la fine. Il Pentagono è pronto a inviare in Ucraina altri quattro lanciarazzi, raddoppiando così la fornitura degli Himars ( High Mobility Artillery Rocket Systems ) ... Leggi su globalist (Di sabato 18 giugno 2022)in, non si vede la fine. Ila inviare inaltri, raddoppiando così la fornitura degli Himars ( High Mobility Artillery Rocket Systems ) ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Oltre 5 milioni di profughi dall'#Ucraina, da mesi vengono diffuse immagini terribili di #guerra, ma intanto la mog… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ex premier ed ex presidente russo Dmitri Medvedev torna ad attaccare l'Europa: 'L'Ue potrebbe sparire p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni'. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens Sto… - valentina_ci_75 : RT @euronewsit: Bloccare le esportazioni di cereali dall'Ucraina è 'un crimine di guerra' - Occidentale : La guerra danneggia l'economia ma i sindacati che paralizzano il Regno Unito non capiscono che stanno facendo un en… -