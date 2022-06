Gli esami di Stato sono alle porte: chi deve dare il meglio? Lettera (Di sabato 18 giugno 2022) Inviata da Francese Iva - Ci siamo! Gli esami di Stato sono alle porte. Mi è Stato chiesto di esortare i ragazzi allo studio, a compiere l'ultimo sforzo e a dare il meglio di loro! Ma vi sembra veramente il caso? Ormai i giochi sono fatti! A studiare, hanno studiato, e se non l'hanno fatto, ormai è tardi! Certo, l'ultimo sforzo lo devono fare, ma sapete cosa penso davvero? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) Inviata da Francese Iva - Ci siamo! Glidi. Mi èchiesto di esortare i ragazzi allo studio, a compiere l'ultimo sforzo e aildi loro! Ma vi sembra veramente il caso? Ormai i giochifatti! A studiare, hanno studiato, e se non l'hanno fatto, ormai è tardi! Certo, l'ultimo sforzo lo devono fare, ma sapete cosa penso davvero? L'articolo .

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ITALIA: NEL MONDO CHE VA AL CONTRARIO SI CONDANNANO I MEDICI CHE CHIEDONO GLI ESAMI AI PROPRI PAZIENTI ?? Condanna… - GuidoDeMartini : ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di… - GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - egocentryc : esame di lunedì alle 14 ma secondo quale cazzo di logica tu inizi gli esami alle 2 - abesibe : RT @avantibionda: Finiti gli esami, 9 mesi alla scuola serale con 38 ragazzi di ogni parte del mondo che non conta, migranti. Ora ho le pro… -