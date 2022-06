Fine vita, il messaggio della madre di Federico Carboni: “Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la vita. Capisco la sua decisione” (Di sabato 18 giugno 2022) “Sono molto Orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino”. La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) “Sono moltodi mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi hala. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusionesua, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino”. Ladi, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione alladidi porre ...

Pubblicità

Tg3web : È morto a Senigallia Federico Carboni, il primo malato ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. Finora… - elio_vito : Il Papa condanna “l’utero in affitto” mentre alla Camera si discute la gestazione per altri, puntuale arriva l’inge… - marcocappato : 'Mario' ha già dovuto sborsare 5.000 euro per la strumentazione per il fine vita. Il Ministro @robersperanza rispon… - Viioo_fo : va beh io pongo fine alla mia vita - ilfattovideo : Fine vita, il messaggio della madre di Federico Carboni: “Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la vita. Capisco la su… -