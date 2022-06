F1 | GP Canada 2022 | Perez | “Errore mio | in gara attaccherò dal primo giro”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 giugno 2022) “Ho commesso un, mi dispiace per il team. Devo pensare a domani, speriamo di recuperare e fare tanti punti. Ho faticato coi freni perché erano abbastanza freddi, non ero nelle migliori condizioni alla curva 3. Domani cercherò di limitare i danni e attaccare fin dal“. Queste sono le recenti dichiarazioni Sergio, tredicesimo al volante della Red Bull, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio del. Delusione per il pilota messicano, tra i più rilevanti della Formula 1, volenteroso però di riscattarsi insul circuito nordamericano di riferimento. Nello stesso contesto, pole del compagno di scuderia Max Verstappen. SportFace.