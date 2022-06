Empoli: si trattano i riscatti di Luperto e Di Francesco (Di sabato 18 giugno 2022) L’Empoli dopo l’addio di Andreazzoli sta iniziando a trattare per i riscatti di Federico Di Francesco e Sebastiano Luperto. I due giocatori, arrivati in Toscana la scorsa stagione, hanno convinto la dirigenza e il neo tecnico Cristiano Zanetti. Il calciomercato della squadra empolese è molto attivo. Mentre è sempre più vicino all’addio di Kristjan Asslani, si sta cercando di mantenere gran parte dell’ossatura della scorsa stagione. Empoli: si trattano i rinnovi di Sebastiano Luperto e Federico Di Francesco. Come riporta Tuttosport, i toscani non eserciteranno l’opzione per il riscatto nei confronti dei club proprietari dei cartellini (Spal e Napoli); ma al contrario cercheranno di ottenere uno sconto sulla cifra. Luperto viene ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) L’dopo l’addio di Andreazzoli sta iniziando a trattare per idi Federico Die Sebastiano. I due giocatori, arrivati in Toscana la scorsa stagione, hanno convinto la dirigenza e il neo tecnico Cristiano Zanetti. Il calciomercato della squadra empolese è molto attivo. Mentre è sempre più vicino all’addio di Kristjan Asslani, si sta cercando di mantenere gran parte dell’ossatura della scorsa stagione.: sii rinnovi di Sebastianoe Federico Di. Come riporta Tuttosport, i toscani non eserciteranno l’opzione per il riscatto nei confronti dei club proprietari dei cartellini (Spal e Napoli); ma al contrario cercheranno di ottenere uno sconto sulla cifra.viene ...

