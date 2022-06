Dal Belgio | chiamata di Van Bommel a Mertens | ecco dove può giocare

(Di sabato 18 giugno 2022) Il futuro di Driesè lontano da Napoli, il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il club azzurro a meno di colpi di scena. Secondo le ultime notizie provenienti dalpuò andare aall’Anversa dopo ladi Van. L’ex centrocampista, che ha militato pure nel Milan, ha telefonato acon cui ha giocato al PSV nella stagione 2012-13. La notizia viene riportata dal portale hln.be e non è da sottovalutare perché il club belga viene descritto come una società ambiziosa che ha voglia di fare grandi cose nel proprio campionato.all’Anversa tornerebbe nel suo paese, più vicino a casa. Una decisione che a 35 anni può starci senza alcun problema, anche perché il giocatore ha appena avuto un figlio, ...

Lo ha dichiarato il giocatore dal ritiro della Nazionale, confermando che la trattativa per il ... Mark van Bommel avrebbe chiamato Mertens per chiedergli di seguirlo in Belgio, all'Anversa. Per l'... Un futuro quasi certamente lontano da Napoli ma ancora tutto da delineare. Mancano meno di due settimane alla scadenza naturale del suo contratto, che il club azzurro potrebbe pure prolungare in autom ... Dal Belgio rilanciano l'indiscrezione secondo cui l'attuale tecnico del club belga ed ex compagno di Dries al Psv avrebbe contattato l'attaccante del Napoli ...