Brunetta | scontro al comizio con un lavoratore | ' Sei dipendente? Perché ca**o parli?' VIDEO

(Di sabato 18 giugno 2022) Botta e risposta tra il ministro per la Pubblica Amministrazione Renatoe undurante undello scorso 10 giugno in vista delle elezioni comunali di Mira, in Veneto. 'Ah sei ...

Nel video non si vede quanto accaduto prima del battibecco, con tutta probabilità l'interruzione da parte del lavoratore al discorso diche avrà creduto fosse un imprenditore, alla cui ...Lotra il ministroe il lavoratore è diventato virale sui social. Probabilmente il battibecco è iniziato da un breve intervento che l'uomo avrebbe fatto inizialmente, ma non è ...Duro botta e risposta tra il lavoratore e il ministro Brunetta, col video che è diventato virale e ha scatenato l'ira sui social ...Ieri i comizi conclusivi di un'intensa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, che vede sfidanti Pierpaolo Cariddi e Luca Bruni, con le rispettive squadre. Silenzio e attesa per il ...