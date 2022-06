Barù, il sabato pomeriggio è di relax (Video) (Di sabato 18 giugno 2022) Barù ha scelto di rilassarsi questo pomeriggio in compagnia di un amico. Ecco cosa sta facendo l’ex gieffino Da “Braci” al Naviglio: Barù ha scelto di rilassarsi con un amico questo sabato pomeriggio prima di tornare a lavorare nel suo ristorante “Braci”, che sta avendo un enorme successo a Milano. L’ex gieffino e terzo classificato nella casa del Grande Fratello Vip, come è noto, ha aperto il suo Temporary Restaurant che rimarrà aperto sino al 31 luglio e che si trova a Milano, all’interno degli spazi di Canottieri San Cristoforo nell’area del Naviglio Grande. Proprio ieri Barù ha organizzato una serata per i suoi clienti con un ospite particolare, cioè l’imprenditore nel mondo del beverage, Giorgio Facchinetti. Non è la prima volta che l’ex gieffino e oggi titolare di “Braci” ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 giugno 2022)ha scelto di rilassarsi questoin compagnia di un amico. Ecco cosa sta facendo l’ex gieffino Da “Braci” al Naviglio:ha scelto di rilassarsi con un amico questoprima di tornare a lavorare nel suo ristorante “Braci”, che sta avendo un enorme successo a Milano. L’ex gieffino e terzo classificato nella casa del Grande Fratello Vip, come è noto, ha aperto il suo Temporary Restaurant che rimarrà aperto sino al 31 luglio e che si trova a Milano, all’interno degli spazi di Canottieri San Cristoforo nell’area del Naviglio Grande. Proprio ieriha organizzato una serata per i suoi clienti con un ospite particolare, cioè l’imprenditore nel mondo del beverage, Giorgio Facchinetti. Non è la prima volta che l’ex gieffino e oggi titolare di “Braci” ...

