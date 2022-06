ATP Eastbourne 2022: il tabellone. Torna in campo Jannik Sinner, è nello stesso quarto di Sonego (Di sabato 18 giugno 2022) Svelato poco fa il tabellone del torneo ATP 250 di Eastbourne, che porta dolci ricordi in chiave italiana. Nel 2011, infatti, Andreas Seppi fu il primo giocatore italiano a vincere un evento del circuito maggiore sull’erba, e lo fece proprio qui. Accadde in una finale nella quale il serbo Janko Tipsarevic diede fondo a tutto un enorme campionario di sceneggiate prima di ritirarsi sotto 5-3 nel terzo set. Dall’Alto Adige all’Alto Adige si passa, perché l’attenzione verso l’ultimo evento prima di Wimbledon si accende in virtù del rientro in campo di Jannik Sinner, che vuole verificare la sua condizione dopo lo stop dovuto all’infortunio subito al Roland Garros e che lo ha costretto al ritiro nell’ottavo contro il russo Andrey Rublev. WTA Bad Homburg 2022: il tabellone. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Svelato poco fa ildel torneo ATP 250 di, che porta dolci ricordi in chiave italiana. Nel 2011, infatti, Andreas Seppi fu il primo giocatore italiano a vincere un evento del circuito maggiore sull’erba, e lo fece proprio qui. Accadde in una finale nella quale il serbo Janko Tipsarevic diede fondo a tutto un enorme campionario di sceneggiate prima di ritirarsi sotto 5-3 nel terzo set. Dall’Alto Adige all’Alto Adige si passa, perché l’attenzione verso l’ultimo evento prima di Wimbledon si accende in virtù del rientro indi, che vuole verificare la sua condizione dopo lo stop dovuto all’infortunio subito al Roland Garros e che lo ha costretto al ritiro nell’ottavo contro il russo Andrey Rublev. WTA Bad Homburg: il. ...

