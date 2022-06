Altamura | accuse | usura aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti | due arresti Carabinieri

(Di sabato 18 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di L.A., 54enne, e di M.A., 36enne, entrambi del luogo, indagati per i reati dieddiper. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i dueni, tra il 2020 e il 2021, avrebbero concesso prestiti a persone in stato ...

