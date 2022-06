Abu Dhabi autorizza, presto l’estradizione del narcos Mauriello arrestato a Dubai (Di sabato 18 giugno 2022) presto ci sarà l’estradizione del narcotrafficante Raffaele Mauriello, considerato tra i latitanti “di massima pericolosità” dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, arrestato lo scorso agosto a Dubai. Lo comunica il ministero di Giustizia spiegando che le Autorità di Abu Dhabi hanno autorizzato l’avvio dell’iter per la consegna all’Italia. Il 16 agosto del 2021 fu arrestato in esecuzione di due ordinanze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli per due omicidi pluriaggravati, commessi nel napoletano, e violazione alla normativa sulle armi. l’estradizione verrà eseguita dall’Interpol. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022)ci saràdel narcotrafficante Raffaele, considerato tra i latitanti “di massima pericolosità” dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale,lo scorso agosto a. Lo comunica il ministero di Giustizia spiegando che le Autorità di Abuhannoto l’avvio dell’iter per la consegna all’Italia. Il 16 agosto del 2021 fuin esecuzione di due ordinanze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli per due omicidi pluriaggravati, commessi nel napoletano, e violazione alla normativa sulle armi.verrà eseguita dall’Interpol. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

