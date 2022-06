Uomini e Donne, Veronica rivela cosa le ha detto Maria quando ha saputo la scelta (Di venerdì 17 giugno 2022) Intervistata dal settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana, l’ex tronista di Uomini e Donne Veronica Rimondi ha parlato non solo della sua scelta, che è ricaduta sul corteggiatore Matteo Farnea, col quale oggi è felicemente fidanzata, ma anche del rapporto con Maria De Filippi. La conduttrice, del resto, non ha mai nascosto di apprezzare molto la ragazza, e ha reagito molto bene quando ha saputo chi avrebbe scelto. Uomini e Donne, cosa bolle in pentola tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa? I due ex corteggiatori non scelti appaiono molto vicini e c’è chi giura che tra loro potrebbe nascere qualcosa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 giugno 2022) Intervistata dal settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana, l’ex tronista diRimondi ha parlato non solo della sua, che è ricaduta sul corteggiatore Matteo Farnea, col quale oggi è felicemente fidanzata, ma anche del rapporto conDe Filippi. La conduttrice, del resto, non ha mai nascosto di apprezzare molto la ragazza, e ha reagito molto benehachi avrebbe scelto.bolle in pentola tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa? I due ex corteggiatori non scelti appaiono molto vicini e c’è chi giura che tra loro potrebbe nascere qual...

Pubblicità

EnricoLetta : I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti uomini. A conferma dell’anomalia della politica it… - pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - antov2401 : RT @AxlGuidato: I dati arrivano dalle cliniche della fertilità: cosa sta succedendo qui? Christiane Northrup è una ginecologa Lo sperma d… - noiretedonne : Questo non è un #Paese per donne…è un Paese che vorrebbe ripartire con un parterre di soli uomini ??, MA NDO VAI? Ma… -