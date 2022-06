Pubblicità

Incantesimo : RT @Kurosh_74: Il servizio del Tg1 del 15.06 nelle campagne della #Toscana a secco a causa della #siccità #drought - bellaotero82 : RT @Kurosh_74: Il servizio del Tg1 del 15.06 nelle campagne della #Toscana a secco a causa della #siccità #drought - iltirreno : Sos siccità in Toscana. L’Autorità idrica invita i sindaci a firmare ordinanze anti spreco dell’acqua fino al 30 se… - mrbassetti : RT @Kurosh_74: Il servizio del Tg1 del 15.06 nelle campagne della #Toscana a secco a causa della #siccità #drought - Alessan88846937 : RT @Kurosh_74: Il servizio del Tg1 del 15.06 nelle campagne della #Toscana a secco a causa della #siccità #drought -

Il Tirreno

In arrivo un fine settimana mite ein Italia Situazione meteo attuale Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Seconda ... sulla valle del Tevere e sulle zone interne die Umbria, ...anche fichidindia, seminativi, ortaggi. In Liguria, Coldiretti segnala problemi anche agli uliveti e al basilico usato per il pesto. Larischia con girasoli, mais, ma anche di olive, ... Toscana a secco: ora la siccità spaventa le aziende. "La produzione rischia un crollo del 25%" Attesa l’ufficialità per la cessione di Asllani. E per Wikipedia il centravanti dell’Inter è già un giocatore azzurro ...La siccità è il problema di oggi. Non piove da troppo tempo e la cosa ha forti ripercussioni nel mondo agricolo e urbanizzato. Coldiretti ha sottolineato ...