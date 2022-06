Tennis | Nadal | ' la mia intenzione è di giocare a Wimbledon' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) - "Il mio piano è andare a Londra, allenarmi e vedere quali opzioni ci sono, per ora l'evoluzione è soddisfacente -assicura il 36enne spagnolo-. Sono molto entusiasta diai 'Championships' dopo tre anni senza poterlo fare. Ho notato cambiamenti nel piede dopo il trattamento. Ho avuto sensazioni un po' strane, ma il mio dolore è diminuito. Se vado a Londra è perché hodi. Se passano i giorni e le cose non vanno come vorrei, vedremo cosa succede”.