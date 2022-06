Scherma | Alice Volpi e Arianna Errigo in semifinale agli Europei! Prime medaglie per l’Italia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Come da pronostico è subito grande ItaliaEuropei diin corso di svolgimento nella città turca di Antalya. La prova individuale di fioretto vede due azzurre qualificate alle semifinali,ed, mentre le altre portacolori Francesca Palumbo e Martina Favaretto sono state eliminate nei derby italici durante la mattinata. Poche difficoltà per la favorita della vigilianell’assalto d’esordio contro la svedese Miriam Schreiber, battuta 15-7. Al turno successivo la trentenne toscana si è sbarazzata dell’ucraina Kateryna Chentsova (15-10) per poi sconfiggere di misura la temibile teutonica Anne Sauer (11-10). Un’altra tedesca, Leonie Ebert, la attende in. Francesca Palumbo ha ...

Prenderanno il via domani 17 giugno , per poi concludersi il 22, g li Europei di scherma 2022 in quel di Antalya, Turchia. La rassegna continentale nella sua prima giornata di gare, ... Da venerdì 22 giugno andranno in scena ad Antalya (Turchia) gli Europei 2022 di scherma. Presente anche la Nazionale italiana di fioretto, sciabola e spada, che arriva all'... Si è conclusa la fase a gironi della prova di fioretto femminile agli Europei 2022, in corso di svolgimento ad Antalya. Le quattro azzurre in gara (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) ...