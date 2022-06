Russia-Ucraina - Putin corre in soccorso del settore automobilistico (Di venerdì 17 giugno 2022) L'industria automobilistica russa sta pagando le pesanti conseguenze della guerra in Ucraina, tra crollo delle vendite e produzione in affanno per colpa delle sanzioni occidentali. La situazione è talmente negativa da aver spinto il presidente della Russia, Vladimir Putin, a ordinare al suo governo di presentare rapidamente un piano per sostenere il comparto. "Chiedo all'esecutivo di dirci in dettaglio quali misure rapide sta adottando per sostenere l'industria automobilistica e stabilizzare il mercato interno", ha detto Putin durante un incontro con alcuni funzionari. Nuovo piano a settembre. La richiesta del presidente è stata immediatamente accolta dal governo, intenzionato a presentare un programma di sostegno prima di settembre. Intanto, il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov, ha già rivelato ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) L'industria automobilistica russa sta pagando le pesanti conseguenze della guerra in, tra crollo delle vendite e produzione in affanno per colpa delle sanzioni occidentali. La situazione è talmente negativa da aver spinto il presidente della, Vladimir, a ordinare al suo governo di presentare rapidamente un piano per sostenere il comparto. "Chiedo all'esecutivo di dirci in dettaglio quali misure rapide sta adottando per sostenere l'industria automobilistica e stabilizzare il mercato interno", ha dettodurante un incontro con alcuni funzionari. Nuovo piano a settembre. La richiesta del presidente è stata immediatamente accolta dal governo, intenzionato a presentare un programma di sostegno prima di settembre. Intanto, il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov, ha già rivelato ...

