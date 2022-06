“Oggi festeggio | sono 3 anni che non bevo” | l’ex del Gf vip lo racconta ai suoi follower

Leggi su sologossip

(Di venerdì 17 giugno 2022) “che non”:concorrente del Gf vip loaiin un lungo e toccante post. “che non. Niente più bottiglie per me. Non un bicchiere, Non un goccio, nulla.” Inizia così il lungo messaggio dell’attrice ed ex concorrente del GF L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.