Morto Jean-Louis Trintignant | l’attore aveva 91 anni

(Di venerdì 17 giugno 2022) Divenne celebre per l’intepretazione del film «Il sorpasso» di Dino Risi a fianco di Vittorio Gassman

È morto l'attore Jean Louis Trintignant. Aveva 91 anni ed era una colonna del cinema francese, molto noto anche qui in Italia per l'indimenticabile coppia formata con Vittorio Gassman ne Il Sorpasso. E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo ha reso noto la moglie Mariane Hoepfner Trintignant, attraverso un comunicato diffuso dall'agente.