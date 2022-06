LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: doppietta Ducati con Miller-Bagnaia davanti a Quartararo. Alle 14.10 la FP2 (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 La FP1 conferma che l’equilibrio sarà sovrano al Sachsenring con i primi 10 racchiusi in 293 millesimi, ed i primi 20 in 996. 10.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 43 J. Miller 1:21.479 2 63 F. Bagnaia +0.015 3 20 F. Quartararo +0.078 4 5 J. ZARCO +0.176 5 30 T. NAKAGAMI +0.181 6 41 A. ESPARGARO +0.186 7 10 L. MARINI +0.192 8 4 A. DOVIZIOSO +0.251 9 89 J. MARTIN +0.256 10 73 A. MARQUEZ +0.293 10.41 Si chiude la sessione senza miglioramenti importanti. Jack Miller rimane al comando davanti a Bagnaia e Quartararo. 10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimi crono della ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 La FP1 conferma che l’equilibrio sarà sovrano al Sachsenring con i primi 10 racchiusi in 293 millesimi, ed i primi 20 in 996. 10.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 43 J.1:21.479 2 63 F.+0.015 3 20 F.+0.078 4 5 J. ZARCO +0.176 5 30 T. NAKAGAMI +0.181 6 41 A. ESPARGARO +0.186 7 10 L. MARINI +0.192 8 4 A. DOVIZIOSO +0.251 9 89 J. MARTIN +0.256 10 73 A. MARQUEZ +0.293 10.41 Si chiude la sessione senza miglioramenti importanti. Jackrimane al comando. 10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimi crono della ...

