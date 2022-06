Investe tre persone in tre luoghi diversi | fermato il conducente del furgone | è un 29enne napoletano

Pubblicità

È stato catturato l'uomo che ha investito e quasi uccisopedoni inluoghi diversi alla guida di un furgone bianco. I feriti sono una donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla ; una donna di 47 anni, travolta dal furgone in viale del Progresso a ...'Mi ha reso nullatenente, conbambini da mantenere. È andato avanti anni, finché non sono ... Buse uccide donna/ Autista Atm distratto perché "scriveva in chat hard" Alla luce della sua ... Investe tre persone in tre luoghi diversi, è caccia all'uomo I carabinieri hanno bloccato un 29enne napoletano, accusato di avere investito intenzionalmente con un furgone tre persone questa mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Il ragazzo è ...NAPOLI/CERCOLA/VOLLA – Nella tarda mattinata di oggi, un furgone guidato da un uomo, ha investito una persona a Volla e poi altre due a Cercola. I feriti sono tre. Si tratta di una donna classe 1982, ...