Famosissimo attore conteso da Alfonso Signorini e Carlo Conti: la sua scelta fa discutere (Di venerdì 17 giugno 2022) La nuova stagione televisiva si aprirà a settembre e i programmi di punta di Rai e Mediaset sono già a lavoro per farsi trovare pronti. Specie Carlo Conti e Alfonso Signorini, i quali si troveranno contro nello scontro diretto tra Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show. Un primo assaggio della rivalità sportiva si è avuta già in queste ore, quando entrambi i conduttori hanno puntato sullo stesso attore: Ronn Moss, storico attore americano che ha interpretato Ridge Forrester in Beautiful. Ronn Moss conteso: i piani di Signorini e Conti Sono in corso i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che debutterà il 19 settembre 2022. Alfonso Signorini vuole realizzare un cast vincente con ...

