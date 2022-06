Esce di casa per andare a lavoro e scompare: trovato morto (Di venerdì 17 giugno 2022) Mario Arrighi, 55 anni, scomparso da Napoli lunedì scorso, è morto. La tragica notizia è arrivata dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che proprio nelle scorse ore aveva raccolto un appello della moglie... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 giugno 2022) Mario Arrighi, 55 anni, scomparso da Napoli lunedì scorso, è. La tragica notizia è arrivata dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che proprio nelle scorse ore aveva raccolto un appello della moglie...

Pubblicità

roccopepe74 : @therealtommaso @claudiovelardi Meglio di Conte avrebbe fatto anche mio figlio di 9 anni… ma proprio per questo non… - FedeFardy : Buongiorno a @PedroPascal1 e alla sua maglietta zozza degli anni 90 con cui esce di casa... I love you so much ?? - LucioMichele1 : RT @LucaGhislo: #ilunatici c'è anche chi esce di casa e per comodità ci va solo a dormire...pranzo e cena dai genitori...portare da stirare… - GinevraMerlini1 : RT @LucaGhislo: #ilunatici c'è anche chi esce di casa e per comodità ci va solo a dormire...pranzo e cena dai genitori...portare da stirare… - LucaGhislo : #ilunatici c'è anche chi esce di casa e per comodità ci va solo a dormire...pranzo e cena dai genitori...portare da… -