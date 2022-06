Elena Del Pozzo, madre a Gip: “L’ho uccisa da sola” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Avrebbe ribadito di “avere ucciso da sola” la figlia Elena Del Pozzo, di 5 anni. Sarebbero state queste le parole di Martina Patti che, nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip, avvenuto in carcere, avrebbe sostanzialmente confermato gran parte di quanto già detto nelle dichiarazioni rese a carabinieri e procura. “Adesso non ci resta che attendere l’esito degli accertamenti tecnici, già sollecitati, e quelli dell’autopsia” sul corpo della bambina che è stato ritrovato a circa 600 metri dalla casa secondo quanto si apprende da fonti della Procura di Catania. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Avrebbe ribadito di “avere ucciso da” la figliaDel, di 5 anni. Sarebbero state queste le parole di Martina Patti che, nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip, avvenuto in carcere, avrebbe sostanzialmente confermato gran parte di quanto già detto nelle dichiarazioni rese a carabinieri e procura. “Adesso non ci resta che attendere l’esito degli accertamenti tecnici, già sollecitati, e quelli dell’autopsia” sul corpo della bambina che è stato ritrovato a circa 600 metri dalla casa secondo quanto si apprende da fonti della Procura di Catania. L'articolo proviene da Italia Sera.

