Covid, risale l'incidenza e l'Rt, scende occupazione intensive (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'incidenza settimanale, così come l'Rt medio; mentre scende il tasso di occupazione delle terapie intensive. Questi i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) vs 222 ogni 100.000 abitanti (03/05/2022 -09/06/2022). Mentre nel periodo 25 maggio – 7 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente, con un range che supera la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022 vs Rt=0,80 (0,77-0,85) al 31/05/2022. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'settimanale, così come l'Rt medio; mentreil tasso didelle terapie. Questi i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale l'settimanale a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) vs 222 ogni 100.000 abitanti (03/05/2022 -09/06/2022). Mentre nel periodo 25 maggio – 7 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente, con un range che supera la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022 vs Rt=0,80 (0,77-0,85) al 31/05/2022. ...

Pubblicità

IlModeratoreWeb : Covid, risale l’incidenza e l’Rt, scende occupazione intensive - - ItaliaNotizie24 : Covid, risale l’incidenza e l’Rt, scende occupazione intensive - BasicLifeSupp : Monitoraggio Covid. La curva risale: aumentano incidenza e Rt. Stabili i ricoveri in ospedale - CiociariaO : Covid Ciociaria, casi in rialzo: il virus ritorna sopra i trecento I nuovi contagiati sono 316 su 1.347 tamponi. Il… - agfreport : @LAVonlus La suina, secondo la Dottoressa Mikovitz, è stata ottenuta in laboratorio, non deriva dai maiali, ed è st… -