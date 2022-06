(Di venerdì 17 giugno 2022) Al via dal 1° luglio a Matera “Summer” accompagnato dalla The Symphonic Dance Orchestra: ecco dove trovarlo Dopo il successo del primonei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze, il sassofonista internazionaleSax quest’estate tornerà ad esibirsi dal vivo con “Summer”, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato oro in Italia) e “Time”,Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed ...

Pubblicità

Lopinionista : Concerti di Jimmy Sax: date tour 2022 e biglietti - Carlino_Bologna : Concerti e degustazioni al calice Jimmy Villotti apre Zola jazz & wine - enricomontibell : Palazzo Reale SummerFest, da Jimmy Sax a Ditonellapiaga: tutti i concerti e gli ospiti - C____Jimmy : @laatteecerealii Meglio, ai concerti si canta e basta, cellulari in tasca -

il Resto del Carlino

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&2022 , Il Trono di Spade ,Page , Led Zeppelin , Robert ...When I come around 21 guns Minority Basket case King for a day Shout (The Isley Brothers ... Irlanda, Scozia, Inghilterra e Francia, con queste ultime due che ospitare un paio dia testa. Concerti e degustazioni al calice Jimmy Villotti apre Zola jazz & wine Al via dal 1° luglio a Matera “Jimmy Summer Tour 2022” accompagnato dalla The Symphonic Dance Orchestra: ecco dove trovarlo Dopo il successo del primo tour nei teatri italiani che ha registrato più di ...Con il primo concerto, quello del Jimmy Villotti Quartet, inizia domani a villa Edvige Garagnani (ore 21), l’edizione numero 23 della rassegna Zola Jazz & Wine. Ormai un classico per gli appassionati ...