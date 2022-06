Carlo Verdone incontra il pubblico all’arena sul Lungotevere

(Di venerdì 17 giugno 2022) Saràa inaugurare questa sera “SCENA – IL CINEMA LUNGO IL TEVERE” la nuova arena cinematografica di 110 posti a ingresso libero, aperta dal 17 giugno al 31 luglio all’interno della manifestazione “Lungo il Tevere…Roma 2022: un fiume di cultura” sulla banchina delRipa, scesa San Michele. Quello di domani conche accompagna il film “Un sacco bello” suo esordio come regista, sceneggiatore e attore in cui interpreta i tre protagonisti insieme ad altri tre personaggi secondari, è il primo appuntamento di una serie di incontri con registi italiani scegliendo un’opera prima degli ultimi decenni tra quelle che ne sono state particolarmente rappresentative. Si inizia quindi con gli anni ‘80 e con il film che ha modificato la struttura della commedia all’italiana ...

MagTua : #TuaCitytMag #StaseraaRoma #CarloVerdone incontra il pubblico e inaugura l'#arena di #SCENA sul #Lungotevere…

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Si vive una volta sola Commedia di e con, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Dopo una diagnosi crudele, quattro medici, abili ...Come interprete, tra gli altri, ha recitato per autori come Federico Fellini, Giuseppe Piccioni, Sergio Citti,, Giuseppe Tornatore, Francesca Archibugi, Michele Placido, Gabriele ... Verdone al lavoro per "Vita da Carlo 2" Giffoni Valle Piana (Salerno), 16 giu. (askanews) - Oltre cinquemila juror da tutto il mondo sono pronti ad accogliere con la loro energia ...