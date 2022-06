Calcio: Under 21, gli azzurrini sfideranno l'Inghilterra in amichevole il 22 settembre (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - La Nazionale Under 21 aprirà la nuova stagione con una gara amichevole, prima tappa di preparazione verso la fase finale del Campionato Europeo del 2023 in Georgia e Romania. Si riparte giovedì 22 settembre contro l'Inghilterra: l'incontro si giocherà in Italia, ma la sede non è stata ancora definita. Sono 21 i precedenti tra le due nazionali: l'ultimo confronto è datato 15 novembre 2018, amichevole giocata a Ferrara e vinta dagli inglesi 2-1. Delle 21 partite l'Italia ne ha vinte 8, pareggiate 7 e perse 6. Anche l'Inghilterra, al pari degli azzurrini che hanno ottenuto il pass per Euro 2023 battendo 4-1 la Repubblica d'Irlanda nell'ultima gara del girone disputata martedì scorso ad Ascoli Piceno, si è qualificata alla fase finale ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - La Nazionale21 aprirà la nuova stagione con una gara, prima tappa di preparazione verso la fase finale del Campionato Europeo del 2023 in Georgia e Romania. Si riparte giovedì 22contro l': l'incontro si giocherà in Italia, ma la sede non è stata ancora definita. Sono 21 i precedenti tra le due nazionali: l'ultimo confronto è datato 15 novembre 2018,giocata a Ferrara e vinta dagli inglesi 2-1. Delle 21 partite l'Italia ne ha vinte 8, pareggiate 7 e perse 6. Anche l', al pari degliche hanno ottenuto il pass per Euro 2023 battendo 4-1 la Repubblica d'Irlanda nell'ultima gara del girone disputata martedì scorso ad Ascoli Piceno, si è qualificata alla fase finale ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Il 22 settembre organizzata l'amichevole Italia-Inghilterra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Il 22 settembre organizzata l'amichevole Italia-Inghilterra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Il 22 settembre organizzata l'amichevole Italia-Inghilterra - apetrazzuolo : UNDER 21 - Il 22 settembre organizzata l'amichevole Italia-Inghilterra - napolimagazine : UNDER 21 - Il 22 settembre organizzata l'amichevole Italia-Inghilterra -