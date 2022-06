Calcio: Lega A; lunedì 20 assemblea per diritti tv area Mena (Di venerdì 17 giugno 2022) La Lega serie A ha convocato l'assemblea in via d'urgenza per lunedì prossimo, 20 giugno, alle 17 in videoconferenza per affrontare, in particolare, il tema delle trattative per la vendita dei diritti ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Laserie A ha convocato l'in via d'urgenza perprossimo, 20 giugno, alle 17 in videoconferenza per affrontare, in particolare, il tema delle trattative per la vendita dei...

Pubblicità

glooit : Calcio: Lega A; lunedì 20 assemblea per diritti tv area Mena leggi su Gloo - Kobeesque : I mondiali in america grande mossa per farli appassionare del giuoco calcio peccato che abbiano già la miglior lega… - orvietonews : Ruggero Frosinini a un passo dalla Lega Pro: Ruggero Frosinini prosegue la sua scalata verso il calcio sempre più i… - mpesquet1 : @GioC2392 @Lautaresque @cesololinter194 La colpa è di chi vi passa i giga tomori e kalulu in fase di non possesso s… - manuelsrt82 : @tisola_tony @GoalItalia @OfficialASRoma 3) È STATA UNA DECISIONE DELLA MAGISTRATURA ITALIANA. Non della lega calci… -