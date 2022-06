Bagni: “L’ultimo giocatore che ho proposto al Napoli è stato Kessiè” (Di venerdì 17 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni. Queste le sue parole: “La lista dei giocatori che ho proposto al Napoli è stata lunghissima, ma non si sa per quale motivo la società non ha mai preso nessuno. -afferrma Bagni - Kessiè è stato L’ultimo che ho proposto a 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez. Dal Napoli del prossimo anno mi aspetto risposte positive dei giocatori che verranno, se dovessero andare via tutti l’obiettivo Champions allora sarebbe una grande soddisfazione. Sono ancora amico con Pierpaolo Marino, abbiamo un ottimo rapporto. -prosegue Bagni -Sono una persona molto limpida, non ho mai ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore delSalvatore. Queste le sue parole: “La lista dei giocatori che hoalè stata lunghissima, ma non si sa per quale motivo la società non ha mai preso nessuno. -afferrmache hoa 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez. Daldel prossimo anno mi aspetto risposte positive dei giocatori che verranno, se dovessero andare via tutti l’obiettivo Champions allora sarebbe una grande soddisfazione. Sono ancora amico con Pierpaolo Marino, abbiamo un ottimo rapporto. -prosegue-Sono una persona molto limpida, non ho mai ...

