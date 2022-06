Trasporti: via da domenica i lavori su tratta Circumflegrea (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Partiranno domenica 19 giugno i lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione dei dispositivi di armamento sulla tratta Quarto Stazione-Licola della Circumflegrea. Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria, come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno attraverso un comunicato stampa, comporteranno l’interruzione del servizio ferroviario sulla tratta Quarto-Licola dal termine del servizio del giorno 19 giugno fino all’inizio del servizio del prossimo 11 luglio. ”La circolazione dei treni – spiegano da Eav – sarà pertanto limitata alla tratta Montesanto-Quarto Stazione, mantenendo gli orari attualmente in vigore. Per la tratta interessata dall’interruzione sarà invece istituito un servizio sostitutivo di autobus ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Partiranno19 giugno idi manutenzione straordinaria e sostituzione dei dispositivi di armamento sullaQuarto Stazione-Licola della. Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria, come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno attraverso un comunicato stampa, comporteranno l’interruzione del servizio ferroviario sullaQuarto-Licola dal termine del servizio del giorno 19 giugno fino all’inizio del servizio del prossimo 11 luglio. ”La circolazione dei treni – spiegano da Eav – sarà pertanto limitata allaMontesanto-Quarto Stazione, mantenendo gli orari attualmente in vigore. Per lainteressata dall’interruzione sarà invece istituito un servizio sostitutivo di autobus ...

