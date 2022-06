Tom Hanks si infuria con i fan che spingono la moglie: "State indietro, ca**o!" (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Tom Hanks si è recentemente infuriato con i suoi fan dopo che una folla ha spintonato e quasi fatto cadere sua moglie Rita Wilson all'esterno di un ristorante di New York. La scorsa notte, Tom Hanks ha urlato contro dei fan troppo aggressivi al fine di proteggere sua moglie, dopo che la donna era stata travolta da una folla fuori da un ristorante di Midtown, a New York City. Come testimonia un VIDEO, l'attore, tipicamente molto composto, si è girato e ha urlato contro i fan frasi come: "State indietro, ca**o!", dopo che lui e Rita Wilson, 65 anni, sono stati assaliti dalla folla. Il momento scioccante arriva tra le continue preoccupazioni per la salute di Tom, dopo che Hanks è stato filmato mentre tremava visibilmente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022) Tomsi è recentementeto con i suoi fan dopo che una folla ha spintonato e quasi fatto cadere suaRita Wilson all'esterno di un ristorante di New York. La scorsa notte, Tomha urlato contro dei fan troppo aggressivi al fine di proteggere sua, dopo che la donna era stata travolta da una folla fuori da un ristorante di Midtown, a New York City. Come testimonia un, l'attore, tipicamente molto composto, si è girato e ha urlato contro i fan frasi come: "", dopo che lui e Rita Wilson, 65 anni, sono stati assaliti dalla folla. Il momento scioccante arriva tra le continue preoccupazioni per la salute di Tom, dopo cheè stato filmato mentre tremava visibilmente ...

Pubblicità

NicolaPorro : ????? La follia del politicamente corretto non conosce limiti. La sparata della star di #Hollywood #TomHanks - fanpage : Ha perso più di 20 chili. Magro e con un tremore incessante alle mani. Le condizioni di salute di #TomHanks preocc… - compgirodivite : Tom Hanks litiga con i fan per uno spintone alla moglie Rita Wilson - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: “Solo un etero può fare la parte di un etero” che effetto fa? @DelpapaMax - infoitcultura : Tom Hanks litiga con i fan per uno spintone alla moglie Rita Wilson -