Scuola, il 15 settembre si torna dietro i banchi in tutti gli istituti del Lazio, fino all’8 giugno del 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) Dunque è ufficiale: per quel che riguarda la Scuola primaria, così come per la Scuola secondaria di primo e secondo grado (parliamo complessivamente di 206 giorni di apprendimento), le lezioni inizieranno giovedì 15 settembre 202, per poi concludersi giovedì 8 giugno 2023. Come sempre invece, in base al piano dell’offerta formativa, le scuole dell’infanzia potranno anticipare la data di apertura mentre, invece la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023. Questo quanto comunicato oggi dalla Regione Lazio, che ha reso noto di aver approvato il calendario scolastico 2022-2023. Scuola, l’assessore Di Berardino: “Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza Covid” Come ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) Dunque è ufficiale: per quel che riguarda laprimaria, così come per lasecondaria di primo e secondo grado (parliamo complessivamente di 206 giorni di apprendimento), le lezioni inizieranno giovedì 15202, per poi concludersi giovedì 8. Come sempre invece, in base al piano dell’offerta formativa, le scuole dell’infanzia potranno anticipare la data di apertura mentre, invece la chiusura è fissata a venerdì 30. Questo quanto comunicato oggi dalla Regione, che ha reso noto di aver approvato il calendario scolastico 2022-, l’assessore Di Berardino: “Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico forti dell’esperienza acquisita nell’emergenza Covid” Come ha ...

GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - ANPI_Scuola : RT @ANPIRomaPosti: #JoséJoaquínValenzuelaLevi,'Comandante Ernesto' militante del #FPMR, già combattente con il #FrenteSandinista in #Nicara… - italiaserait : Scuola, il 15 settembre si torna dietro i banchi in tutti gli istituti del Lazio, fino all’8 giugno del 2023 - alemmm03 : RT @WeltanschauungI: La mascherina fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto è tra quelle misure pensate per tenere 'in caldo' il problem… - us3rhot : @IIILoveBoobS la scuola la metto a settembre così la flexo -