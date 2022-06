Scherzi A Parte: ospiti e anticipazioni 16 giugno 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Scherzi A Parte torna in replica giovedì 16 giugno 2022 in onda in prima serata su Canale 5. A condurre lo storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi troviamo Enrico Papi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni con ospiti e vittime degli Scherzi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’indimenticabile ed esilarante trasmissione segna il ritorno sulle reti Mediaset dell’istrionico showman che è anche tra gli autori del programma. In uno studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, Enrico Papi gioca e interagisce con le vittime degli Scherzi. Nella prima puntata a sedere sulle poltroncine ci sono: la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l’opinionista ed ex politica ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)torna in replica giovedì 16in onda in prima serata su Canale 5. A condurre lo storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi troviamo Enrico Papi. Ecco di seguito tutte lecone vittime degli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’indimenticabile ed esilarante trasmissione segna il ritorno sulle reti Mediaset dell’istrionico showman che è anche tra gli autori del programma. In uno studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, Enrico Papi gioca e interagisce con le vittime degli. Nella prima puntata a sedere sulle poltroncine ci sono: la conduttrice Federica Panicucci, il giornalista Mario Giordano, il cantante Albano e l’opinionista ed ex politica ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : No surprise svela summit per #Bellanova ma va? Dopo aver dato #Nunez come #Mkhitaryan, #Pirlo, #Asllani eccetera ec… - CaterinaFranca1 : RT @FeliciaVondran: No raga comunque se l'era presa sul serio eh?? scherzi a parte, magari mettiamo uno stop a sta storia degli arrosticini… - sfnnicita : @AndreaGiuricin Un problema, è vero, ma comunque ci sono tutte le altre ?? Scherzi a parte la colpa è di chi prende la macchina. - PsCustomObject : @BenissimoVa Scherzi a parte non sai quale invidia, non maligna sia chiaro, vedendo alcuni tuoi post :-) Sarà che… - im_enrico_ : Dall-E è una tecnologia incredibile, assurda. Io mi sono divertito ad immaginare un paio di sciocchezze... Scherzi… -